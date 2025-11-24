Una seconda vita per cucce e ciotole aiuto di Natale ai rifugi

Sbircialanotizia.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Invece di lasciare a prendere polvere cucce, ciotole e giochi che i tuoi animali non usano più, questo Natale puoi trasformarli in un aiuto concreto per chi vive in un rifugio. La campagna “Pet Carpet: Un riciclo da Oscar” invita a farlo, con un gesto semplice e carico di senso. Un Natale di sostenibilità a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

una seconda vita per cucce e ciotole aiuto di natale ai rifugi

© Sbircialanotizia.it - Una seconda vita per cucce e ciotole, aiuto di Natale ai rifugi

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Seconda Vita Cucce Ciotole