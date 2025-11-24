Iniziamo da alcune cose ovvie, che sanno tutti quelli che hanno guardato la partita. L’Inter questo derby poteva anche vincerlo. Se avesse segnato, magari con una delle occasioni del primo tempo, sarebbe stata una partita molto diversa. Il Milan si sarebbe dovuto sbilanciare alla ricerca del pareggio e avrebbe lasciato qualche spazio in più. L’Inter parte sempre forte ed è andata vicina al vantaggio dopo appena 3 minuti, con un bellissimo colpo di testa in tuffo di Thuram, avvitato intorno a Gabbia come il biscione dello stemma interista, salvato da Maignan, decisivo fin dall’inizio. Poi ha preso due pali nel giro di dieci minuti (27' e 37'), con Acerbi e Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Una sconfitta casuale e significativa