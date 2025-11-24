Una quaterna quattro terni e sei ambi | colpaccio nel Padovano vinti quasi 30mila euro al Lotto

A segno il Veneto con una doppietta da oltre 44mila euro nelle ultime due estrazioni del Lotto di venerdì 21 e sabato 22 novembre. Come riporta Agipronews, grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi in un punto vendita di via Roma ad Albignasego sono stati centrati 29.500 euro. A questi si. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Una quaterna, quattro terni e sei ambi: colpaccio nel Padovano, vinti quasi 30mila euro al Lotto

News recenti che potrebbero piacerti

I Crusaders travolgono il Glenavon, il Portadown pareggia con il Bangor, quattro sfide rinviate https://www.ukcalcio.com/2025/11/nifl-premiership-quaterna-dei-crusaders-nel-match-sicurezza-della-giornata/ - facebook.com Vai su Facebook

Una quaterna, quattro terni e sei ambi: colpaccio nel Padovano, vinti quasi 30mila euro al Lotto - L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,7 milioni di euro, per un totale di 1,16 miliardi di euro da inizio 2025 ... Secondo padovaoggi.it

Reggio, vincita da 62.500 euro al Lotto: centrata la quaterna sulla ruota di Roma - Bottino ricco in Calabria con una doppietta da 85mila euro nelle ultime due estrazioni del Lotto di venerdì 21 e sabato 22 novembre. Come scrive citynow.it

Lotto: nel Lazio vincite complessive per 144mila euro - Il Lotto del 21 e 22 novembre premia il Lazio con Castelliri, in provincia di Frosinone, che centra una vincita da 67. pressgiochi.it scrive