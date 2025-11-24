una cattiveria irreperibile rita de crescenzo respinta al seggio

Niente voto a Rita De Crescenzo per le regionali in Campania: l'influencer napoletana ha denunciato sui social quella che a suo dire è stata una ingiustizia nei suoi confronti, che avrebbe voluto votare Pasquale Di Fenza, candidato con il centrodestra. " Non mi hanno fatto votare ", ha dichiarato De Crescenzo dai social: il suo nome non era nelle liste elettorali, pertanto non è stata accettata al seggio. " Ma come, se pochi mesi fa ho votato per Conte: questa è davvero una ingiustizia. Lo hanno fatto apposta. Mio marito, invece, ha votato ", ha proseguito in un nuovo video pubblicato sui social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

