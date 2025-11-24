Una casa per due quando la convivenza èdi spirito | allo Sperimentale il nuovo spettacolo della compagnia teatrale Fuoricopione

Anconatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Prevendite aperte per il nuovo spettacolo della compagnia teatraleFuoricopione” in scena sabato 29 novembre alle 20.45 al Teatro Sperimentale di Ancona. Una nuova commedia che intreccia il caos della vita dei vivi con le surreali vicende dei fantasmi.Al centro della storia una giovane. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

una casa per due quando la convivenza 232di spirito allo sperimentale il nuovo spettacolo della compagnia teatrale fuoricopione

© Anconatoday.it - "Una casa per due", quando la convivenza è...di spirito: allo Sperimentale il nuovo spettacolo della compagnia teatrale Fuoricopione

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Casa Due Convivenza 232di