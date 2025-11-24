Un viaggio tra volti e paesaggi contemplativi a Pavullo inaugura la mostra di Daniela Giovanelli

La Galleria Francesco IV di Palazzo Ducale inaugura domenica 30 novembre alle ore 16 la mostra “Di Anima – Ritratti, paesaggi e visioni del mondo” di Daniela Giovanelli. La Galleria ospiterà oltre trenta opere ad olio e a tecnica mista dell’artista pavullese. La mostra, a ingresso libero, si. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Un viaggio tra volti e paesaggi contemplativi, a Pavullo inaugura la mostra di Daniela Giovanelli

