Un progetto innovativo per l’inclusione e il supporto agli alunni con dsa | il Casentino fa scuola
Arezzo, 24 novembre 2025 – Un progetto innovativo per l ’inclusione e il supporto agli alunni con dsa: il Casentino fa scuola. Si è tenuto lo scorso venerdì 21 novembre presso il Salone delle Feste del Castello dei Conti Guidi di Poppi, un convegno informativo sul progetto dedicato agli alunni con DSA voluto dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino, insieme alla Rete delle Scuole del Casentino e sostenuto attivamente da Estra Spa. A salutare l’avvio dei lavori è stat o Francesco Macrì, Presidente di Estra Spa, che ha commentato: “Nel passato, troppi ragazzi e ragazze sono stati ingiustamente penalizzati dalla mancanza di un adeguato supporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
