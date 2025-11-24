Un premio globale per il non profit che tutela fertilità e maternità

In un contesto in cui la salute riproduttiva e materna è sempre più centrale nel dibattito pubblico, IVI RMA Global lancia un premio internazionale destinato al terzo settore. Un sostegno economico concreto pensato per dare slancio a chi, sul campo, difende ogni giorno il diritto alle cure e alla genitorialità. Un riconoscimento globale per il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

