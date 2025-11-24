Un minuto di rumore in piazza l’urlo anti violenza di Firenze

Firenze, 24 novembre 2025 – Un minuto di rumore per le donne. Martedì 25 novembre alle 11, sulla scalinata di Palazzo Vecchio, l’appuntamento QN X le Donne – Un minuto di rumore unirà personalità della cultura, del giornalismo e dello spettacolo, istituzioni, ragazze e ragazzi delle scuole. All’iniziativa promossa dal Gruppo Monrif in collaborazione con il Comune di Firenze, interverranno la sindaca Sara Funaro, il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessora regionale Cristina Manetti, l’assessora comunale Benedetta Albanese, la criminologa Anna Vagli, l’attore Gianluca Gori ( Drusilla Foer ), la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci, la regista Cinzia TH Torrini, lo scrittore Stefano Massini e la content creator Cristina Irrera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un minuto di rumore in piazza, l’urlo anti violenza di Firenze

