Un incontro fra studenti e l' assessore Toppetti per capire l' importanza di dire no ed avere un pensiero critico
Un incontro con gli studenti dell'istituto comprensivo 10 per parlare dell'"Imparare a dire no". L'iniziativa si è svolta nella mattinata del 23 novembre ed è stata promossa dall'assessore comunale Valeria Toppetti, nell'ambito della rassegna “Educhiamo le Coscienze”, volta a risvegliare il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Argomenti simili trattati di recente
#Portogruaro – Educare alla parità di genere: incontro tra studenti e Soroptimist Club Una mattinata all’insegna del dialogo, della creatività e dell’impegno etico-sociale. E' quella vissuta ieri all'Auditorium “Luzzatto” di Portogruaro da un gruppo di studenti grazi - facebook.com Vai su Facebook
A #Molfetta incontro con gli studenti dell'Istituto "Amerigo Vespucci" Vai su X
Incontro con gli studenti sull’importanza di dire no, un argine alla pressione dei pari - E' il tema dell'incontro che si è svolto oggi all’istituto comprensivo Pescara 10, nell'ambito della ... Segnala abruzzolive.it