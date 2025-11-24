Un giorno con papà | eroismo fragile in gara ad Afrodite Shorts

24 nov 2025

Nel cortometraggio La casa di papà, la regista Maria Rosaria Russo affida a una storia intima di paternità il compito di raccontare dignità e fragilità dell’oggi. L’opera, selezionata in concorso ad Afrodite Shorts 2025, mette al centro il legame tra un padre e un figlio in una sola, decisiva giornata. Un cortometraggio in gara ad . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

