Un fine settimana che certifica la schizofrenia della Serie A

Le vibes dello scudetto milanista conquistato a Sassuolo un pomeriggio di maggio del 2022 continuano ad aleggiare carsicamente sopra la Serie A. In primis ispirando Antonio Conte nel passare alla difesa a tre, proprio come Stefano Pioli alle prime difficoltà successive, traendone beneficio per uscire dall’improvvisa crisi e lasciandovi per converso sprofondare l’Atalanta, ora affidata a Raffaele Palladino (tuttavia buon secondo tempo degli orobici). Ma soprattutto rivitalizzando proprio i rossoneri degli 1-0 e del contropiede, con Mike Maignan protagonista assoluto come allora: un rigore parato a Hakan Çahlano?lu, due parate sensazionali delle sue, l’impressione di autorità e affidabilità che emana verso la difesa e l’intera squadra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un fine settimana che certifica la schizofrenia della Serie A

Argomenti simili trattati di recente

25 Novembre | Giornata Nazionale Parkinson Questo fine settimana #AssociazioneParkinsonInsubria organizza due eventi in occasione della Giornata Nazionale. Un’occasione per incontrarsi, informarsi e partecipare insieme. - facebook.com Vai su Facebook

Un fine settimana che certifica la schizofrenia della Serie A - Roma in testa alla classifica, Milan e Napoli seconde a due punti dopo aver battuto Inter e Atalanta ritrovando al contempo vittoria e coraggio, tanti gol e spettacolo, tutto il contrario dell'ultimo ... ilfoglio.it scrive