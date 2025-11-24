«Se muoio, voglio una morte rumorosa, che sia sentita dal tutto il mondo». Sono queste parole, forti e chiare, che hanno guidato Sepideh Farsi nella realizzazione di Put your soul on your hand and walk – Prendi in mano l’anima e cammina. Un documentario particolare, potente, di cui vi mostriamo in anteprima esclusiva la clip che vedete qui sopra. Sono le parole pronunciate dalla collega fotoreporter Fatma Hassona mentre lavoravano a un film. Via Internet. Perché Farsi vive a Parigi e Hassona in Palestina. O meglio, viveva in Palestina. La sua Terra, dalla quale non ha mai potuto uscire, nonostante un invito del Festival di Cannes. 🔗 Leggi su Amica.it

Un doc per raccontare Fatma Houssana, la fotoreporter palestinese uccisa da un raid israeliano: "Put your soul on your hand and walk" è al cinema