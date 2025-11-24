Un concerto solidale per la Croce Bianca di Bergamo
IL PROGETTO. «Un’ambulanza per la vita: Bergamo si mobilita». Questo è’il titolo del concerto solidale del prossimo sabato, 29 novembre, nella Sala Piatti di Città Alta che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per consentire alla Croce Bianca Città di Bergamo di acquistare due nuove ambulanze. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
