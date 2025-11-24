Ufficiale | Bui e Rizzo fuori Szumski entra Diamanti Youtrend | Risultato Lega sorprendente

Veneziatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Osservatorio Elettorale della Regione Veneto per ora non vuole fornire stime sui seggi assegnati, troppo a rilento lo spoglio. Tuttavia ha confermato che la coalizione di Szumski sederà al consiglio regionale, non così quella di Rizzo e Bui.Giovanni Diamanti (Youtrend) ha sottolineato alcuni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

ufficiale bui e rizzo fuori szumski entra diamanti youtrend risultato lega sorprendente

© Veneziatoday.it - Ufficiale: Bui e Rizzo fuori, Szumski entra. Diamanti (Youtrend): «Risultato Lega sorprendente»

Approfondisci con queste news

Infortunio choc, UFFICIALE: fuori un anno - Il comunicato del club non lascia più alcun dubbio: il tempo di recupero è stimato in dodici mesi Inizio di stagione da incubo per il giovanissimo calciatore, che ... calciomercato.it scrive

Lecce, ufficiale l’esonero di Padalino: Rizzo è il nuovo allenatore - Questo l’annuncio della società giallorossa: “L’U. Lo riporta gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Ufficiale Bui Rizzo Fuori