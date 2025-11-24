Ue | passi avanti su pace ma ancora nodi

A Ginevra passi avanti, la direzione è positiva, ma ci sono ancora questioni da risolvere: lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Costa dopo il vertice straordinario a margine dell' incontro Ue-Unione africana in Angola. Poco prima, nel punto stampa, la portavoce della Commissione Pinho aveva precisato: "Non stiamo parlando di controproposte. Ciò che conta è se il piano Usa possa effettivamente portare a una pace giusta e duratura in Ucraina". Domani si riunisce la coalizione dei Volenterosi.

