Ue l' arrivo dei leader al vertice in Angola su Ucraina e Africa

l' arrivo dei leader al vertice in Angola su Ucraina e Africa
I leader dell’Unione Europea si sono riuniti in Angola per discutere della situazione in Ucraina, a margine di un vertice con l’Unione Africana. L’incontro ha fatto seguito ai colloqui di domenica a Ginevra tra il Segretario di Stato americano Marco Rubio e alti funzionari ucraini sulla proposta americana di porre fine alla guerra con la Russia. Non sono state rilasciate informazioni su ciò che è stato discusso durante l’incontro. Dopo l’incontro sull’Ucraina, i leader europei incontreranno i leader africani nell’ambito del settimo vertice Unione Europea-Unione Africana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Vertice UE-Africa in Angola: 150 miliardi per lo sviluppo del Continente - In gioco ci sono una transizione sostenibile e il restyling della "ferrovia dei minerali" nel corridoio di Lobito ... Lo riporta eunews.it
Meloni al vertice Ue-Africa, 'impegno per cooperazione paritaria' - Unione africana è un'occasione per ribadire l'impegno verso un modello di cooperazione paritaria con le nazioni africane, in linea con il Piano Mattei, e per evi ... Scrive ansa.it