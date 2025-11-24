Udine due corpi trovati in un edificio dismesso | indagini sulle cause
Le salme sono state individuate da un passante in un fabbricato inutilizzato. Le autorità stanno ricostruendo tempi e modalità dell'accaduto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
