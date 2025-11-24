Ucraina Zelensky in Svezia | Putin vuole infrangere il principio d' integrità territoriale

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato in un vertice internazionale in Svezia che è un “momento critico” per sostenere l’Ucraina, nel mezzo dei negoziati sul piano di pace degli Stati Uniti. Ciò è avvenuto mentre i leader dell’Unione Europea si sono incontrati lunedì in Angola per discutere la situazione in Ucraina a margine di un vertice con l’Unione Africana previsto per il paese. Ciò ha fatto seguito ai colloqui di domenica a Ginevra tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e le alte autorità ucraine sulla proposta americana di porre fine alla guerra in Ucraina. Il piano in 28 punti elaborato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra durata quasi quattro anni ha suscitato allarme a Kiev e nelle capitali europee. 🔗 Leggi su Lapresse.it

