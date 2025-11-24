Ucraina-Usa progressi su piano Trump Europa prepara controproposta

(Adnkronos) – Passi avanti sul piano degli Stati Uniti per la pace tra Ucraina e Russia. Mentre l'Europa lavora al 'piano B' molto diverso rispetto alla proposta inviata da Donald Trump e articolata in 28 punti, il dialogo tra Kiev e Washington produce risultati. I colloqui andati in scena a Ginevra tra le delegazioni ucraina e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

