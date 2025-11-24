Ucraina Trump compie un altro passo indietro | La scadenza dell’accordo potrebbe scalare di una settimana

Ildifforme.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da questa mattina, il ministro Antonio Tajani è in collegamento con i colleghi di Germania, Francia, Regno Unito, Polonia e Finlandia e con il ministro degli Esteri di Kiev, Andrij Sybiha, per discutere della proposta di pace. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ucraina trump compie un altro passo indietro la scadenza dell8217accordo potrebbe scalare di una settimana

© Ildifforme.it - Ucraina, Trump compie un altro passo indietro: “La scadenza dell’accordo potrebbe scalare di una settimana”

Argomenti simili trattati di recente

ucraina trump compie altroUcraina, la controproposta europea al piano di pace di Trump: tutte le modifiche ai 28 punti - I leader europei, riuniti a Ginevra, hanno elaborato una bozza di mediazione al restrittivo piano di pace di Trump ... Si legge su affaritaliani.it

ucraina trump compie altroUcraina: Costa, su sanzioni, allargamento e asset russi occorre pieno coinvolgimento Ue (RCO) - Compiuti progressi significativi nelle discussioni su pace (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Secondo ilsole24ore.com

Ucraina: Trump verso rinvio deadline per accordo di pace - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe rinviare di una settimana la deadline sull'Ucraina, inizialmente stabilita per giovedì 27 novembre. Lo riporta ilroma.net

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Trump Compie Altro