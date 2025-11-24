Ucraina nuovo piano di pace tra Washington e Kiev

Nuovo piano di pace in 19 punti messo a punto tra Washington e Kiev a Ginevra. Trump potrebbe posticipare di una settimana la scadenza sull’accordo fissata per giovedì prossimo. Servizio di Vito Dettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, nuovo piano di pace tra Washington e Kiev

