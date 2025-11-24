Ucraina Meloni | no a controproposta lavoriamo su piano Trump | Rubio ottimista | Kiev | massiccio attacco russo con droni su Kharkiv | morti e diversi feriti

Il capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina, Andriy Yermak: "Abbiamo fatto ottimi progressi e stiamo procedendo verso una pace giusta e duratura". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Meloni: no a controproposta, lavoriamo su piano Trump | Rubio ottimista | Kiev: massiccio attacco russo con droni su Kharkiv: morti e diversi feriti

