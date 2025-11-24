Ucraina | media ' Zelensky potrebbe andare da Trump questa settimana'

Washington, 24 nov. (Adnkronos) - Funzionari ucraini e statunitensi stanno discutendo la possibilità di una visita del presidente Volodymyr Zelensky negli Stati Uniti. Lo hanno riferito a Cbs News fonti non divulgate, secondo cui il viaggio potrebbe aver luogo già questa settimana e si concentrerebbe sull'impegno del presidente Donald Trump per ottenere l'accordo dell'Ucraina sulla proposta di pace degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

