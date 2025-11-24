Ucraina | media ' Zelensky potrebbe andare da Trump questa settimana'
Washington, 24 nov. (Adnkronos) - Funzionari ucraini e statunitensi stanno discutendo la possibilità di una visita del presidente Volodymyr Zelensky negli Stati Uniti. Lo hanno riferito a Cbs News fonti non divulgate, secondo cui il viaggio potrebbe aver luogo già questa settimana e si concentrerebbe sull'impegno del presidente Donald Trump per ottenere l'accordo dell'Ucraina sulla proposta di pace degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
UCRAINA | Donald Trump ha confermato le indiscrezioni dei media: la scadenza per l'Ucraina per accettare il suo piano di pace è giovedì prossimo, il 27 novembre, giorno del Ringraziamento in America. #ANSA Vai su X
UCRAINA | Donald Trump ha confermato le indiscrezioni dei media: la scadenza per l'Ucraina per accettare il suo piano di pace è giovedì prossimo, il 27 novembre, giorno del Ringraziamento in America. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina: media, 'Zelensky potrebbe andare da Trump questa settimana' - Funzionari ucraini e statunitensi stanno discutendo la possibilità di una visita del presidente Volodymyr Zelensky negli Stati Uniti. Da lanuovasardegna.it
Trump apre sul piano. Media, 'Zelensky potrebbe andare in Usa a discuterlo' - Senatori americani: 'Rubio ci ha detto che è una lista dei desideri russa'. Riporta ansa.it
Ucraina: Zelensky, piano Usa potrebbe includere prospettiva di Kiev - La delegazione ucraina "è oggi al lavoro a Ginevra, concentrata sulla ricerca di soluzioni praticabili per porre fine alla guerra, ... Come scrive agenzianova.com