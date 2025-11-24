Ucraina leader Ue più o meno uniti su Ucraina Meloni ribadisce apertura Trump

Johannesburg, 24 nov. (askanews) – All’indomani della riunione di Ginevra, i leader europei sembrano allineati nella trattativa sulla proposta per l’Ucraina di Donald Trump, pur con accenti diversi nella valutazione della bozza. Se Giorgia Meloni enfatizza la “disponibilità” del tycoon a modificare i 28 punti del piano, c’è chi come Donald Tusk, premier polacco, continua a considerare “semplicemente inaccettabili” alcune proposte. Questa mattina, prima dell’inizio del vertice Ue-Unione africana a Luanda, si è tenuto un summit dei 27: oltre al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, alcuni capi di Stato e di governo (tra cui Meloni, Pedro Sanchez, Friedrich Merz) hanno partecipato in presenza, gli altri in collegamento, compresa l’Alta rappresentante per la politica estera Kaja Kallas. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

