Ucraina la bordata di Salvini | Mazzette per pagarsi le mign***

Liberoquotidiano.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le mazzette ucraine "usate per pagare le mig***te". L'espressione, brutale, è di Matto Salvini e riassume in maniera efficace tutti i dubbi avanzati dalla Lega sul finanziamento europeo all'Ucraina. La battuta si riferisce allo scandalo corruzione che ha travolto il governo di Kiev, obbligando lo stesso presidente Volodymyr Zelensky a "dimissionare" alcuni ministri della squadra. Una vicenda assai torbida che rischia di compromettere l'autorevolezza e la reputazione del leader in un momento cruciale per raggiungere la pace. Una storiaccia che ha ripercussioni, però, anche sul piano politico interno, come fatto notare dal vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

ucraina la bordata di salvini mazzette per pagarsi le mign

© Liberoquotidiano.it - Ucraina, la bordata di Salvini: "Mazzette per pagarsi le mign***"

Contenuti che potrebbero interessarti

ucraina bordata salvini mazzetteSalvini: "Se i nostri aiuti all'Ucraina diventano mazzette per le mignotte io non ci sto" - La risposta di Meloni: “Ha ragione, ma il governo ucraino ha dimostrato di avere piena volontà di combattere fenome ... Si legge su ilfoglio.it

Salvini: “In Ucraina mazzette usate per le mignotte”. A Roma la piazza bipartisan per Kiev - Quando sono in corso i colloqui a Ginevra sul piano Trump e in piazza a Roma si invoca una pace giusta, Matteo Salvini, alla festa della Lega lombarda a Castelcovati in provincia di ... repubblica.it scrive

ucraina bordata salvini mazzetteSalvini: “Basta soldi all'Ucraina se servono a pagare mignotte e ville all’estero” - Ma se invece di aiutare i bambini si pagano le mignotte e le ville all'estero, io non ci sto... Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Bordata Salvini Mazzette