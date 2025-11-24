Ucraina la bordata di Salvini | Mazzette per pagarsi le mign***

Le mazzette ucraine "usate per pagare le mig***te". L'espressione, brutale, è di Matto Salvini e riassume in maniera efficace tutti i dubbi avanzati dalla Lega sul finanziamento europeo all'Ucraina. La battuta si riferisce allo scandalo corruzione che ha travolto il governo di Kiev, obbligando lo stesso presidente Volodymyr Zelensky a "dimissionare" alcuni ministri della squadra. Una vicenda assai torbida che rischia di compromettere l'autorevolezza e la reputazione del leader in un momento cruciale per raggiungere la pace. Una storiaccia che ha ripercussioni, però, anche sul piano politico interno, come fatto notare dal vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

