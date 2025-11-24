Ucraina Kiev riscrive piano di pace con gli Usa | meno concessioni alla Russia

Un piano di pace per l'Ucraina più asciutto e con minori concessioni alla Russia Dopo i colloqui di Ginevra che hanno visto al tavolo i negoziatori di Stati Uniti e Ucraina, la bozza di 28 punti di Donald Trump per porre fine alla guerra, si è ridotta a 19.

