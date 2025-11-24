Ucraina Kiev riscrive piano di pace con gli Usa | meno concessioni alla Russia

Imolaoggi.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un piano di pace per l’Ucraina più asciutto e con minori concessioni alla Russia Dopo i colloqui di Ginevra che hanno visto al tavolo i negoziatori di Stati Uniti e Ucraina, la bozza di 28 punti di Donald Trump per porre fine alla guerra, si è ridotta a 19. Tuttavia, secondo quanto riferito da alcuni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

ucraina kiev riscrive piano di pace con gli usa meno concessioni alla russia

© Imolaoggi.it - Ucraina, Kiev riscrive piano di pace con gli Usa: meno concessioni alla Russia

Approfondisci con queste news

ucraina kiev riscrive pianoUcraina, Kiev riscrive il piano di pace con gli Usa: 19 punti e meno concessioni alla Russia - Oleksandr Bevs, un consigliere di Andriy Yermak che ha guidato la delegazione ucraina, ha scritto su Facebook che il piano in 28 punti "nella formulazione che tutti hanno visto, non esiste più, alcuni ... Si legge su msn.com

ucraina kiev riscrive pianoTrump è pronto a riscrivere il piano di pace per l’Ucraina: come si muove l’Europa e perché queste ore sono decisive - L'ultimatum di Washington accelera la diplomazia: entro giovedì Kiev dovrà dire sì o no al piano di pace in 28 punti elaborato da Donald Trump ... Secondo fanpage.it

ucraina kiev riscrive pianoRussia Ucraina, irrompe Trump: piano di pace o nuova linea del fronte? Kiev divisa, Europa fredda, Mosca prudente - Per Zelensky la scelta si riassume in una tensione difficilmente conciliabile: ottenere la fine dei bombardamenti senza sacrificare l’idea di una pace giusta per la quale l’Ucraina combatte dal 2022 ... Riporta italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Kiev Riscrive Piano