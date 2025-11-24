Ucraina Kiev riscrive il piano di pace con gli Usa | 19 punti e meno concessioni alla Russia

(Adnkronos) – Un piano di pace per l'Ucraina più asciutto e con minori concessioni alla Russia. Dopo i colloqui di Ginevra che hanno visto al tavolo i negoziatori di Stati Uniti e Ucraina, la bozza di 28 punti di Donald Trump per porre fine alla guerra, si è ridotta a 19. Tuttavia, secondo quanto riferito . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Uso degli asset russi congelati per compensare l'Ucraina, garanzie a Kiev sulla scorta di un'intesa che ricordi l'articolo 5 del Trattato Nato, mantenimento delle difese ucraine, negoziati territoriali che partano dall'attuale linea del fronte ? https://shorturl.at/GrAj - facebook.com Vai su Facebook

UCRAINA | Piano dell'Europa per Kiev, gli Usa aprono alle modifiche. 'A Ginevra grandi progressi' #ANSA Vai su X

Ucraina, Kiev riscrive il piano di pace con gli Usa: 19 punti e meno concessioni alla Russia - Oleksandr Bevs, un consigliere di Andriy Yermak che ha guidato la delegazione ucraina, ha scritto su Facebook che il piano in 28 punti "nella formulazione che tutti hanno visto, non esiste più, alcuni ... Da adnkronos.com

Ucraina, il piano per la pace si riduce: Usa e Kiev riscrivono insieme l'accordo - Gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno snellito il controverso piano in 28 punti di Donald Trump per mettere fine alla guerra, ma non hanno ancora ... Secondo iltempo.it

Guerra a Kiev, 19 punti nel nuovo piano di pace: quali sono i temi più controversi tra Usa e Ucraina - Secondo il primo viceministro degli esteri ucraino, Sergiy Kyslytsya, gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno raggiunto un'intesa su un nuovo accordo di pace di 19 punti. Scrive leggo.it