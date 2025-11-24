Ucraina come cambia la guerra ora? Putin prova l' offenisva finale nel Donetsk | vuole il pieno controllo
A Kiev e nelle altre città ucraine si vivono ciclicamente notti di paura a causa dei bombardamenti dei russi. Con i droni e i missili puntano a distruggere le infrastrutture energetiche, ma. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Per una pace sostenibile in Ucraina, per un ordine multilaterale, per cambiare rotta in Europa: lavorare sulla proposta USA, non boicottarla. #Ucraina #russia #usa #Trump #europa #Eu
L'intesa Zelensky-Macron non cambia la guerra. Trump e Putin (che rivuole la UE come cliente) dopo la sconfitta ucraina definiranno le zone di influenza
Ucraina, come cambia la guerra ora? Putin prova l'offenisva finale nel Donetsk: vuole il pieno controllo - A Kiev e nelle altre città ucraine si vivono ciclicamente notti di paura a causa dei bombardamenti dei russi.
Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: "Momento difficile, siamo a un bivio". Putin: "Se Kiev rifiuta il piano Usa prenderemo altre città" - Trump propone un piano in 28 punti che prevede cessioni territoriali ucraine in cambio di garanzie Usa, ma Kiev ...
UCRAINA/ "Trump aspetta che la Russia vinca la guerra, poi tenterà con Putin una nuova Yalta" - Trump e Putin (che rivuole la UE come cliente) dopo la sconfitta ucraina definiranno le zone di influenza ...