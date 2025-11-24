Ucraina attacca Mosca chiusi tre aeroporti su quattro Allarme in Russia

Guerra ucraina. Tre dei quattro aeroporti internazionali di Mosca sono stati chiusi temporaneamente al traffico stamane a causa di un attacco di droni ucraini, secondo quanto riferiscono le. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

