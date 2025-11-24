2025-11-24 00:23:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: MILANO – Bastano un gol di Pulisic e un Maignan strepitoso a Massimiliano Allegri per portare a casa il derby tra Inter e Milan. Il tecnico rossonero si gode il successo nella stracittadina e scherza con lo studio Dazn sul numero di Scudetti vinti: “Quattro? Cinque! La matematica non è il tuo forte”. Quattro sono quelli vinti con Buffon alla Juventus, il quinto del tecnico in bianconero è arrivato con Super Gigi al Psg che presente in studio chiede i segreti sulla prestazione decisiva del portiere francese con il rigore parato a Calhanoglu: “Sai che c’è Claudio Filippi che credo sia il migliore, è meticoloso e un grande professionista che sa preparare i portieri al meglio”, risponde Max. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Lo sai meglio di me, c’è il migliore”