Tutto troppo e la mostra di Francone | Il no alla violenza sulle donne all' auditorium Zambra

Chietitoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne anche il cinema teatro Zambra di Ortona darà il suo contributo alla valorizzazione del tema ospitando un'intera giornata di eventi e riflessioni incentrata sullo spettacolo "Tutto troppo".La giornata del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

tutto troppo e la mostra di francone il no alla violenza sulle donne all auditorium zambra

© Chietitoday.it - "Tutto troppo" e la mostra di Francone: Il "no" alla violenza sulle donne all'auditorium Zambra

Leggi anche questi approfondimenti

tutto troppo mostra francone"Tutto troppo" e la mostra di Francone: Il "no" alla violenza sulle donne all'auditorium Zambra - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne anche il cinema teatro Zambra di Ortona darà il suo contributo alla valorizzazione del tema ospitando ... Riporta chietitoday.it

Il “no” alla violenza sulle donne all’Auditorium Zambra di Ortona - * *Il “no” alla violenza sulle donne all’Auditorium Zambra di Ortona* *Sul palco “Tutto troppo” e nel foyer la mostra di Francone * Il *giorno 25 novembre*, in occasione della Giornata Internazionale ... Riporta abruzzonews24.com

tutto troppo mostra francone"Tutto troppo": a Ortona il teatro in prima linea contro la violenza di genere - In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il cinema teatro Zambra di Ortona ospiterà un'intera giornata di eventi e riflessioni ... Lo riporta chietitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Tutto Troppo Mostra Francone