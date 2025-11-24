Netflix ha rilasciato l' ultimo trailer di Stranger Things 5 prima dell'uscita dei quattro episodi che andranno a comporre la prima release della stagione conclusiva, in linea dal prossimo 27 novembre. In un minuto e 20 secondi la nuova clip, dal montaggio serrato, si concentra su quello che probabilmente è il primo tentativo di resa dei conti con Vecna, ma anche vendetta per tutto il male (e le perdite) che ha provocato. Con poche frasi e molta azione, il video lascia l'impressione di un'apertura della stagione molto focalizzata e per niente noiosa, anzi, determinata ad andare subito al sodo, alla guerra senza tregua e senza se o ma, ed è un presupposto fantastico dal punto di vista dell'intrattenimento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tutti gli indizi nel trailer di Stranger Things 5 dedicato alla sola prima parte della nuova stagione