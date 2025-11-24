Tutti dicono I Love Woody all' Alcazar Roma

Romatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 novembre all’Alcazar Live di Trastevere, dalle 20.30, Piji porta in scena “Tutti dicono I Love Woody”, il release party dedicato al suo nuovo singolo “Come Woody Allen”, pubblicato il 14 novembre da Azzurra MusicJando Music con distribuzione ADA e già disponibile in radio e digitale.Una. 🔗 Leggi su Romatoday.it

