Tutti dicono I Love Woody all' Alcazar Roma
Il 27 novembre all’Alcazar Live di Trastevere, dalle 20.30, Piji porta in scena “Tutti dicono I Love Woody”, il release party dedicato al suo nuovo singolo “Come Woody Allen”, pubblicato il 14 novembre da Azzurra MusicJando Music con distribuzione ADA e già disponibile in radio e digitale.Una. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Thuram: “Stanco nel finale, ecco come mi sento! Tutti dicono che l’ #Inter è più forte, ma il Milan…” Vai su X
Thuram: “Milan un tiro un gol. Hanno portiere top. Tutti dicono che siamo più forti ma…” - facebook.com Vai su Facebook
"Tutti dicono I Love Woody" all'Alcazar Roma - 30, Piji porta in scena “Tutti dicono I Love Woody”, il release party dedicato al suo nuovo singolo “Come Woody Allen”, pubblicato il 14 ... Si legge su romatoday.it