Tutti bene ma non benissimo | Daniele Vagnozzi - di ritorno dagli Stati Uniti - sul palco delle Muse con un monologo ironico e poetico
ANCONA - Dal 28 al 30 novembre, con inizio alle ore 19, il Ridotto del Teatro delle Muse accoglie “Tutti bene ma non benissimo”, il monologo di e con Daniele Vagnozzi - produzione Marche Teatro - appena rientrato dagli Stati Uniti dove ha ottenuto il premio “Comedy Beyond Borders” all’Italian. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Italian Comedy Festival, Daniele Vagnozzi premiato per Tutti bene ma non benissimo: «Il palco di Hollywood un’emozione magica» - Da Ancona a Hollywood, con il supporto di Marche Teatro, per ritirare il Comedy Beyond Borders Award, un premio assegnato nell'ambito dell'Italian Comedy Festival per lo spettacolo Tutti bene ma non ... Riporta corriereadriatico.it