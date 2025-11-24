Tutti bene ma non benissimo | Daniele Vagnozzi - di ritorno dagli Stati Uniti - sul palco delle Muse con un monologo ironico e poetico

Anconatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Dal 28 al 30 novembre, con inizio alle ore 19, il Ridotto del Teatro delle Muse accoglie “Tutti bene ma non benissimo”, il monologo di e con Daniele Vagnozzi - produzione Marche Teatro - appena rientrato dagli Stati Uniti dove ha ottenuto il premio “Comedy Beyond Borders” all’Italian. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

tutti bene ma non benissimo daniele vagnozzi di ritorno dagli stati uniti sul palco delle muse con un monologo ironico e poetico

© Anconatoday.it - “Tutti bene ma non benissimo”: Daniele Vagnozzi - di ritorno dagli Stati Uniti - sul palco delle Muse con un monologo ironico e poetico

Scopri altri approfondimenti

Italian Comedy Festival, Daniele Vagnozzi premiato per Tutti bene ma non benissimo: «Il palco di Hollywood un’emozione magica» - Da Ancona a Hollywood, con il supporto di Marche Teatro, per ritirare il Comedy Beyond Borders Award, un premio assegnato nell'ambito dell'Italian Comedy Festival per lo spettacolo Tutti bene ma non ... Riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Tutti Bene Benissimo Daniele