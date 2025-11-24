Tutolo superstar a Lucera dalla sua città più di 6mila voti all’ex sindaco
Sarebbero poco più di 6mila, stando ai dati ufficiosi, i lucerini che hanno votato per Antonio Tutolo, candidato nella lista ‘Per la Puglia’, confermando la loro fiducia e il loro affetto nei confronti dell’ex sindaco.“Il dato di Lucera è molto positivo, sono stato gratificato veramente da tanta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
