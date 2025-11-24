Tutolo superstar a Lucera dalla sua città più di 6mila voti all’ex sindaco

Foggiatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarebbero poco più di 6mila, stando ai dati ufficiosi, i lucerini che hanno votato per Antonio Tutolo, candidato nella lista ‘Per la Puglia’, confermando la loro fiducia e il loro affetto nei confronti dell’ex sindaco.“Il dato di Lucera è molto positivo, sono stato gratificato veramente da tanta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

tutolo superstar a lucera dalla sua citt224 pi249 di 6mila voti all8217ex sindaco

© Foggiatoday.it - Tutolo superstar a Lucera, dalla sua città più di 6mila voti all’ex sindaco

Argomenti simili trattati di recente

Lucera, parla ex sindaco Tutolo: «Mi ritirerò a vita privata se non verrò eletto alla Regione» - Ad annunciare un suo stop con la politica in caso di mancata elezione al consiglio regionale è l’ex sindaco di Lucera ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Il castello di Lucera, gemma da salvare. Tutolo: «Fondi all'incaglio» - La Fortezza, di una bellezza sconvolgente, sorge su una collina da cui si domina il Tavoliere. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Tribunale di Lucera Capone e Tutolo: ripristino votato dal Consiglio regionale - Presidente Capone audita dalla seconda Commissione del Senato, alla presenza del consigliere Tutolo. Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Tutolo Superstar Lucera Sua