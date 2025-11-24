Tumore alla prostata | la chiave di lettura è nel Dna una scoperta tutta italiana
di Salvatore Vicedomini Il carcinoma prostatico primario rappresenta ad oggi la seconda neoplasia tra gli uomini più diffusa al mondo con oltre 1,4 milioni di casi diagnosticati ogni anno, dopo quello al polmone. In Europa il numero dei casi diagnosticati si aggira a circa 500000 ogni anno, mentre in Italia vengono accertati oltre 40.000 casi, specialmente quando si supera la soglia dei 65 anni d’età. Il quadro clinico di questa neoplasia è spesso asintomatico nelle prime fasi, ma con il progredire della malattia si manifesta con differenti sintomi che possono variare a seconda dei casi specifici con caratteristiche intra-individuali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
