Trump | Ottima telefonata con Xi

21.42 "Il nostro rapporto con la Cina è estremamente forte". Così il presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social, commentando il colloquio telefonico "molto positivo" avuto con l'omologo cinese Xi Jinping. Una telefonata "ottima", afferma. "Abbiamo discusso di molti argomenti, tra cui Ucraina-Russia, Fentanyl, soia e altri prodotti agricoli". E aggiunge: "Ho accettato il suo invito ad andare in Cina ad aprile. Xi verrà in visita da noi più avanti, il prossimo anno". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it