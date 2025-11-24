Truffa delle banconote di piccolo taglio denunciato un 33enne

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino rumeno di 33 anni ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata. Il personale dei Falchi della Squadra Mobile, a seguito di mirate indagini, ha individuato un cittadino rumeno di 33 anni considerato presunto autore della c.d truffa delle banconote di piccolo taglio in danno di commercianti tarantini. Un raggiro nel quale il presunto truffatore propone al commerciante di cambiare una consistente somma di banconote di piccolo taglio – in genere da 5 euro – molto utili per soddisfare le necessità di cassa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Truffa delle “banconote di piccolo taglio”, denunciato un 33enne

