Truffa del codice Amazon | un click e resti senza 1 euro sul conto

Attenzione alla truffa che coinvolge suo malgrado Amazon proprio nella settimana del Black Friday. I rischi sono notevoli Sono giorni di grande fermento su Amazon. Siamo nel pieno della settimana del Black Week e sul noto portale di e-commerce si moltiplicano le offerte e gli sconti su tantissimi prodotti in vendita. Non è un caso.

