Trionfo Davis Mattarella convoca le Nazionali e Meloni celebra determinazione di Berrettini e Cobolli

Giorgia Meloni e Sergio Mattarella Il Presidente Sergio Mattarella ha invitato oggi al Quirinale le Nazionali di tennis, dopo la terza Coppa Davis consecutiva ottenuta dalla selezione maschile, per riconoscere formalmente un risultato definito "storico" dalle istituzioni. Mattarella convoca le squadre dopo la nota ufficiale. In una comunicazione diffusa dalla Presidenza della Repubblica nel primo pomeriggio, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha espresso "le più vive congratulazioni" agli azzurri della Nazionale maschile, reduci dalla vittoria che ha sancito il terzo titolo consecutivo in Coppa Davis.

La Coppa Davis è ancora azzurra. Berrettini e Cobolli a Bologna vincono tutto quello che c'è da vincere e l'Italia si conferma Paese leader nel tennis mondiale. Complimenti a tutto il team e allo staff tecnico che ci hanno regalato questo trionfo.

