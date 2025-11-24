Tre saggi una stella un viaggio… verso il Presepe di Ausonia

Frosinonetoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 5 gennaio, dalle 16:30, il centro storico di Ausonia si animerà con un percorso itinerante fatto di scene, costumi e ambientazioni d’epoca, pensato per riportare alla luce il fascino delle rappresentazioni di un tempo.Il nostro Presepe Vivente prenderà forma tappa dopo tappa, fino al. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

tre saggi una stella un viaggio8230 verso il presepe di ausonia

© Frosinonetoday.it - Tre saggi, una stella, un viaggio… verso il Presepe di Ausonia

News recenti che potrebbero piacerti

Tre potenziali super-Terre attorno a una stella vicina - In orbita attorno alla stella arancione Hd 48948, situata a circa 55 anni luce da noi, sono state scoperte grazie allo spettrografo Harps- Riporta media.inaf.it

Successo della Stella a Tre Punte al fuorisalone IAA Monaco - La Stella a Tre Punte al centro dell'attenzione degli addetti ai lavori e soprattutto del pubblico durante la settimana di apertura di IAA Mobility a Monco. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Saggi Stella Viaggio8230