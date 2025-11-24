Tre quasi ex presidenti che non vogliono andare in pensione

Firenze, 24 novembre 2025 – Da ieri ci sono tre importanti Regioni al voto: Veneto, Campania e Puglia. In tutte e tre, con la chiusura delle urne di oggi, finisce un ciclo: quello di Luca Zaia, Vincenzo De Luca, Michele Emiliano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

tre quasi ex presidenti che non vogliono andare in pensione

