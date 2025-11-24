Tre punti e un segnale post derby | il Milan torna a farsi sentire nella corsa alla vetta
Il Milan ottiene a San Siro un risultato molto importante, una vittoria nel derby della Madonnina contro l’Inter che gli permette di rilanciare con forza il proprio cammino in Serie A. Non si tratta solo dei tre punti, ma dell’impatto in termini di credibilità e mentalità che questi potranno avere nel proseguimento della stagione. In una sfida che storicamente è carica di significato ed emozione, i rossoneri hanno dimostrato maturità, pazienza e grinta. Sono stati per molti tratti della gara, lucidi, cosa che negli ultimi mesi si verificava ad intermittenza. Contro un’Inter più propositiva nel possesso palla e nelle verticalizzazioni, il Milan ha scelto la via dell’attesa. 🔗 Leggi su Milanzone.it
