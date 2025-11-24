Tre punti e un segnale post derby | il Milan torna a farsi sentire nella corsa alla vetta

Milanzone.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ottiene a San Siro un risultato molto importante, una vittoria nel derby della Madonnina contro l’Inter che gli permette di rilanciare con forza il proprio cammino in Serie A. Non si tratta solo dei tre punti, ma dell’impatto in termini di credibilità e mentalità che questi potranno avere nel proseguimento della stagione. In una sfida che storicamente è carica di significato ed emozione, i rossoneri hanno dimostrato maturità, pazienza e grinta. Sono stati per molti tratti della gara, lucidi, cosa che negli ultimi mesi si verificava ad intermittenza. Contro un’Inter più propositiva nel possesso palla e nelle verticalizzazioni, il Milan ha scelto la via dell’attesa. 🔗 Leggi su Milanzone.it

tre punti e un segnale post derby il milan torna a farsi sentire nella corsa alla vetta

© Milanzone.it - Tre punti e un segnale post derby: il Milan torna a farsi sentire nella corsa alla vetta

Argomenti simili trattati di recente

tre punti segnale postBuongiorno esulta sui social per la vittoria: "Cuore e passione" - La squadra di Antonio Conte ritrova quindi i tre punti e lancia un ... Riporta tuttonapoli.net

Milan-Vlahovic, spunta il segnale sui social: il serbo mette like a un post di Leao sulla vittoria dei rossoneri - La dirigenza rossonera sa che a Max Allegri non basta Santiago Gimenez e per questo motivo il serbo in ... Secondo calciomercato.com

Orsini, Confindustria: " Ecco i tre punti su cui lavorare nella manovra" - Il presidente degli industriali Emanuele Orsini, intervenuto a Siracusa, ha delineato tre nodi fondamentali ... Riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Punti Segnale Post