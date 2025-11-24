Trasferta coi bomboni | l’Arezzo vince ma certi tifosi fanno esplodere solo la pazienza
Ascoli–Arezzo 0-2, ma fuori dal campo qualcuno continua a giocare alla guerra C’è chi in trasferta segue la squadra con la sciarpa, la voce e il cuore. E poi c’è quella ristretta élite di geni del male che decide di presentarsi allo stadio armata di bomboni e bengala, come se stessero girando Rambo 6 – La Vendetta del Petardo. Il paradosso più comico — se non fosse pericoloso — è che l’Arezzo stava vincendo, ma loro imperterriti: boom, sfrùsh, pum. Bravi. Coerenti almeno: se non possono brillare per cervello, lo fanno per fiammata. Intanto steward, operatori e chiunque passasse di lì rischiavano l’acconciatura nuova, mentre qualcuno tra i tifosi amaranto ha sintetizzato il pensiero generale con un’eleganza tutta toscana: “Quelli che vogliono andare in trasferta coi bomboni. 🔗 Leggi su Lortica.it
