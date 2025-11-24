Trappola per gli automobilisti | si apre una voragine in strada strage di gomme e sospensioni

Recanati (Macerata), 24 novembre 2025 – Un pomeriggio da incubo quello vissuto sabato dagli automobilisti che hanno percorso la strada dei Pali a Recanati, arteria provinciale che il maltempo ha trasformato in una trappola. Una voragine apertasi sull’asfalto, complice il buio e l’assenza totale di segnalazioni tempestive, ha costretto circa quindici auto a fermarsi con gomme squarciate, cerchioni piegati e sospensioni danneggiate. Gli automobilisti, uno dopo l’altro, si sono ritrovati con le ruote a terra, costretti a parcheggiare alla meglio la propria auto in attesa dell’intervento del carro attrezzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

