Tragico incidente sulla A1 | muore una ragazza di 22 anni quattro giovani feriti
Lo scontro nella notte all'altezza di Casalpusterlengo. Una terribile carambola avvenuta dopo un tamponamento ha provocato la morte di una 22enne e il ferimento di altri quattro giovani lungo l'autostrada A1 Napoli-Milano, in direzione del capoluogo lombardo. L'incidente è avvenuto nelle prime ore di oggi, lunedì 24 novembre. La dinamica del tamponamento. La tragedia si è consumata poco dopo le 3:30, nei pressi di Casalpusterlengo (Lodi). Secondo i primi accertamenti, due auto si sarebbero scontrate violentemente, in un tamponamento di rara intensità. La giovane vittima, che si trovava sul sedile posteriore di una Renault Scenic, è morta sul colpo, senza lasciare possibilità ai soccorritori di rianimarla.
