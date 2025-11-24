ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo scontro nella notte all’altezza di Casalpusterlengo. Una terribile carambola avvenuta dopo un tamponamento ha provocato la morte di una 22enne e il ferimento di altri quattro giovani lungo l’autostrada A1 Napoli-Milano, in direzione del capoluogo lombardo. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di oggi, lunedì 24 novembre. La dinamica del tamponamento. La tragedia si è consumata poco dopo le 3:30, nei pressi di Casalpusterlengo (Lodi). Secondo i primi accertamenti, due auto si sarebbero scontrate violentemente, in un tamponamento di rara intensità. La giovane vittima, che si trovava sul sedile posteriore di una Renault Scenic, è morta sul colpo, senza lasciare possibilità ai soccorritori di rianimarla. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico incidente sulla A1: muore una ragazza di 22 anni, quattro giovani feriti