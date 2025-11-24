Tragedia di Calimera | ritrovata in mare l' auto della madre del piccolo Elia
È stata ritrovata in mare a Roca la Lancia Y grigia di Najoua Minniti, la donna di 35 anni ritrovata senza vita martedì scorso, poche ore prima del figlio Elia Perrone, di 9,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
