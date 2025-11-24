Traffico Roma del 24-11-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale qualche problema su via Flaminia in uscita dalla città dove per un incidente Ci sono code da Corso di Francia a via roccalvecce traffico ancora intenso su via del Foro Italico tratto della tangenziale code a tratti tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni lavori di notte al ponte dell'Industria fino a venerdì 28 novembre chiuso tra le 22 e le 6 la chiusura interessa anche via del Porto Fluviale 3 via delle Conce e via della riva Ostiense lavori fino al 29 novembre anche sulla tangenziale est e nel tratto della sopraelevata chiusa dalle 22 alle 6 tra via del Pigneto e Largo Settimio Passamonti in direzione della Salaria mentre fino al 30 novembre tra le 23 e le 6 La sopraelevata sarà chiusa anche lezione di San Giovanni tra Largo Settimio Passamonti e viale Castrense ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

