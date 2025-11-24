Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso Come di consueto in queste ore in uscita dalla capitale sulle principali strade consolari e sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo dove ci sono code da Portonaccio a raccordo anulare sullo stesso raccordo anulare coda in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino La Romanina anche in carreggiata interna Se stai in fila tra Cassia bis e veientane salari e successivamente tra Bufalotta Prenestina ci spostiamo su via Pontina in coronamenti per un incidente avvenuto tra via di Decima e Montedoro in direzione di Pomezia e su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da galleria Giovanni XXIII a via Salaria direzione di San Giovanni lentamente code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Tiburtina e Salaria ed in centro Per consentire l'avanzamento del cantiere per la realizzazione della nuova stazione della nuova viabilità nell'area di Piazza Venezia attenzione quindi alla segnaletica ricordiamo che fino al 5 dicembre per lavori sulla linea a della metropolitana solo in direzione Anagnina i treni limitano Subaugusta Attiva una linea bus sostitutiva che ferma anche a Cinecittà ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-11-2025 ore 18:30